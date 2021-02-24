وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بندب محمد معوض عقل رئيسًا لحي الوايلي نقلًا من وظيفة رئيس حي غرب القاهرة، وهاني محمد رضا عبدالحليم رئيسًا لحي الشرابية نقلًا من حي الوايلي.كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بندب كل من طارق محمود اليمني رئيسًا لحي الخليفة نقلًا من وظيفة رئيس حي المقطم، وأحمد محمود أبوبكر رئيسا لحي المقطم نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.وقال شعراوي إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.