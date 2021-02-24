رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هبة هجرس: هناك بعض العقبات تواجه قانون ذوى الإعاقة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:55 م
هبة هجرس
هبة هجرس
سعيدة عامر
طباعة
أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك بعض العراقيل والصعوبات التى واجهت تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، ولائحته التنفيذية التى صدرت بعده بـ6 أشهر.

وأشارت "هجرس"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذا القانون يشترك في تطبيقه 17 وزارة، ويتطلب إنهاء بعض الأمور تعاون أكثر من وزارة، وهو ما كان يمثل إشكالية واجهها ذو الإعاقة في بداية تطبيق القانون، نتيجة لعدم دراية بعض الموظفين بتفاصيل القانون.

وأوضحت أن هناك جدية من الوزرات المختلفة لتنفيذ القانون وتيسير الإجراءات على ذوي الإعاقة، مشددًة على أن عدد كبير من ذوي الإعاقة حصل على السيارات والمساكن وجمع بين المعاشين وراتبه، دون حد أقصى بموجب القانون، كما أصدر ما يقرب من 2 مليون بطاقة الخدمات المتكاملة، فيما تسعى وزارة التضامن لاستخراج ما يقرب من 12 مليون بطاقة أخرى لتغطى كافة ذوي الاعاقة وهي ما تيسر لهم كل معاملاتهم الحكومية.

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

الصحة: 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. أسرار فتحي غانم بعوالم «الرواية والصحافة والشطرنج»

تألق نجوم مشروع «ابدأ حلمك» بالشرقية على مسرح الجمهورية

افتتاح ورشة «اللغة العربية للأغراض الإعلامية» بقصور الثقافة.. غدا

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021