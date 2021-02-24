هبة هجرس: هناك بعض العقبات تواجه قانون ذوى الإعاقة

أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك بعض العراقيل والصعوبات التى واجهت تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الصادر عام 2018، ولائحته التنفيذية التى صدرت بعده بـ6 أشهر.وأشارت "هجرس"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذا القانون يشترك في تطبيقه 17 وزارة، ويتطلب إنهاء بعض الأمور تعاون أكثر من وزارة، وهو ما كان يمثل إشكالية واجهها ذو الإعاقة في بداية تطبيق القانون، نتيجة لعدم دراية بعض الموظفين بتفاصيل القانون.وأوضحت أن هناك جدية من الوزرات المختلفة لتنفيذ القانون وتيسير الإجراءات على ذوي الإعاقة، مشددًة على أن عدد كبير من ذوي الإعاقة حصل على السيارات والمساكن وجمع بين المعاشين وراتبه، دون حد أقصى بموجب القانون، كما أصدر ما يقرب من 2 مليون بطاقة الخدمات المتكاملة، فيما تسعى وزارة التضامن لاستخراج ما يقرب من 12 مليون بطاقة أخرى لتغطى كافة ذوي الاعاقة وهي ما تيسر لهم كل معاملاتهم الحكومية.