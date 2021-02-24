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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:28 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
ايهاب مصطفى
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في 1937، كانت تحية كاريوكا تعاني من أزمات مالية شديدة، وكانت أمنيتها أن تعمل في السينما وتنتقل من جو الرقص والمسارح الاستعراضية لعالم النجومية والأفلام، بحسب ما ذكرته في حوار على صفحات مجلة الكواكب.

قالت كاريوكا:"سمعت أن توجو مزراحي يرشحني للقيام بدور البطولة في فيلم من إنتاجه، وقضيت فترة من الوقت في انتظار استدعائي للاتفاق على الفيلم، لكنني فوجئت ذات يوم أنه رشح غيري للدور، وكانت صدمة قوية وشديدة كان لها ألم عظيم في نفسي.

وتابعت "ذات يوم استدعيت للقيام بأحد الأدوار في أحد الأفلام، وكان دور فتاة تعاني من ظروف قاسية، وتذكرت آلامي التي عانيتها عندما رشحوا غيري للدور عند توجو مزراحي، وكانت ذكرى هذه الآلام سببًا في اتفاقي على أدوار جديدة، ولقد لفت هذا الدور الكثير من الانظار للمخرجين نحوي، فاستعانوا بي في أفلام كثيرة، وبسبب هذه الآلام اشتهرت وتغير مجرى حياتي.

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