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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي يبحث مع رئيس حكومة ليبيا الجديدة تشكيلته الوزارية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:16 م
يان كوبيش
يان كوبيش
محمد عمر
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أجرى المبعوث الأممي الى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالحميد الدبيبة، بشأن الحكومة الجديدة.

وأوضحت البعثة، في بيان لها مساء اليوم، أنه مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديم تشكيلة الحكومة، ناقش الطرفان التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الدبيبة.

يذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة أكد أن عبدالحميد الدبيبة سيعرض الخميس حكومته الجديدة على البرلمان من أجل نيل الثقة.

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