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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الفلسطيني: منفتحون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:32 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية منفتحة على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة وانه يتوقع حديث قريب بين الرئيس بايدن والرئيس عباس، خاصة وأن الإدارة الأمريكية بدأت في تشجيع الإسرائيليين والفلسطينيين على العودة للعملية السياسية إضافة إلى ما يلاحظه الفلسطينيون من أجواء إيجابية في واشنطن.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاءعقده مع الصحفيين أعضاء جمعية الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف عبر الفيديو، أنه فيما يتعلق بطلب الإدارة الأمريكية إلى مجلس حقوق الإنسان رفع البند السابع المخصص لتناول وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين، فإن السلطة الفلسطينية تريد التعاون مع الإدارة الأمريكية وأنها ليس لديها مانع من رفع أو إنهاء البند السابع ولكن بشرط هو أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات كافية بأن إسرائيل ستوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما تطالب به الولايات المتحدة بأنها تريد أن ترى معاملة من مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل مثل التعامل مع الدول الأخرى، أشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الفلسطينيين يتمنون ذلك لأن الفلسطينيين لايريدون دولة احتلال وعندما ستنهي إسرائيل احتلالها فستعامل في المجلس الأممي مثل سائر الدول.

وبخصوص الانتخابات الفلسطينية القادمة، قال المالكي إن كافة الأحزاب والأطراف الفلسطينية تتعاون معا من أجل الإعداد للانتخابات، ولكن الانتخابات لن تجرى دون مشاركة سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين في التصويت وبحرية ودون التعرض هم ومرشحيهم لعمليات التخويف التى حدثت من السلطات الإسرائيلية في المرة السابقة، وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل وتأكيد مشاركة سكان القدس من الفلسطينيين في التصويت في هذه الانتخابات وأيضا السماح لحملات المرشحين بأن تتم دون تخويف.

وأعرب المالكي عن القلق بشأن موجة ثالثة من وباء كورونا في الأراضى الفلسطينية، وقال إن إسرائيل لم تقدم إلى الفلسطينيين سوى ألفى جرعة من لقاحات كورونا فقط، مشددا على أنها كدولة احتلال وبموجب القانون الدولي عليها التزام بتقديم اللقاح إلى الفلسطينيين كما تقدمه للإسرائيليين وطالب وزير الخارجية الفلسطيني المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه المشكلة سواء بحصول الفلسطينيين على اللقاح من مرفق كوفاكس او من أي مصدر آخر.

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