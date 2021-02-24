وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الاعدادي لمساعدتهم وتدريبهم قبل أداء امتحاناتهم الخاصة، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الاعدادي، لذلك يقدم لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثاني الاعدادي2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات الصف الثاني الاعدادي للترم الأول 2021، ومن المقرر أن يبدأ يوم 27 فبراير الحالي 2021 ومستمر حتى يوم 9 من شهر مارس المقبل، ويمكن لطلاب الصف الثاني الاعدادي تحميل نماذج الامتحانات الإسترشادية من هنا.

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أسئلة امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نوعية الأسئلة القادمة في امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021 وهي كالتالي:1 - أكدت التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أول مادة للصف الثاني الاعدادي وهي اللغة العربية.2 - أما ثاني مادة فهي الرياضات.3 - والمادة الثالثة في العلوم التي تتكون من سؤالين فقط.4 - والمادة الرابعة فهي تخص مادة الدراسات الإجتماعية.5 - وأخر مادة ستكون للغة الإنجليزية.