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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد أداء امتحانات الصف الثاني الاعدادي في الأيام المقبلة، لذلك ارتفعت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الاعدادي، عن نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021 وكيفية تحميل نماذج امتحانات، وفقًا لقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نماذج الامتحانات الاسترشادية الموحدة لثانية اعدادي 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الاعدادي لمساعدتهم وتدريبهم قبل أداء امتحاناتهم الخاصة، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الاعدادي، لذلك يقدم لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثاني الاعدادي2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات الصف الثاني الاعدادي للترم الأول 2021، ومن المقرر أن يبدأ يوم 27 فبراير الحالي 2021 ومستمر حتى يوم 9 من شهر مارس المقبل، ويمكن لطلاب الصف الثاني الاعدادي تحميل نماذج الامتحانات الإسترشادية من هنا.

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أسئلة امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نوعية الأسئلة القادمة في امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021 وهي كالتالي:

1 - أكدت التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أول مادة للصف الثاني الاعدادي وهي اللغة العربية.

2 - أما ثاني مادة فهي الرياضات.

3 - والمادة الثالثة في العلوم التي تتكون من سؤالين فقط.

4 - والمادة الرابعة فهي تخص مادة الدراسات الإجتماعية.

5 - وأخر مادة ستكون للغة الإنجليزية.

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