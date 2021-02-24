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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:12 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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عامل فيها سبع البرمبةk مثل شعبى يقال فى الحارة المصرية وهو يخص ادعاء الشجاعة ويقال إن كلمة برمبة مفردة محرفة من اسم البرمبل وهى قرية فى مركز أطفيح كان أهلها يشتهرون بالقوة، ونلاحظ فى العبارة كلمة سبع وهو اسم من أسماء الأسد.

فى السطور التالية نستعرض الأمثال الشعبية التى ورد فيها ذكر الأسد داخل الحارة المصرية.

سبع ولا ضبع؟
تقال هذه العبارة حين يذهب شخص لإنهاء مهمة صعبة فينتظره أصحابه على أحر من الجمر، وحين يعود يترقبون ملامح وجهه وحركة جسده، وقبل أن ينطق بكلمة يسألوه سبع ولا ضبع؟ أى هل استطعت أن تنهى الأمر أم فشلت؟، فإذا حقق المراد يضحك ويقول: سبع طبعًا، أما إذا فشل فيسكت أو يقول: ضبع.

أنا قلتلك متلعبش مع الأسد
تقال هذه العبارة للشخص الذى دخل فى صراع مع شخص مشهود له بالقوة أو الدهاء، فيرجع مهزومًا مأزوما فيقول له الناصح الذى لم يعتبر المهزوم لنصحه: أنا قلتلك متلعبش مع الأسد، وقد يقولها الشخص الغالب للمغلوب تعبيرًا عن قوته.

روح العب مع الأسد
عبارة خفيفة الظل تقال حين يريد الحبيب أن ينفرد بحبيبته فيقف الغريم بينهم والغريم غالبا ما يكون طفل صغير شقيق المحبوبة.

فاكرينه أسد طلع قطة
يقال هذا المثل حين يتبين للقائل أن الشخص الذى وثق فيه واعتبره سنده فى الحياة اتضح أنه ضعيف وأنه مدع وكاذب.

أسد البلاد
عبارة يطلقها الشباب على بعضهم البعض فى الحارة المصرية تعبيرًا عن الشجاعة.

غضنفر
هو اسم من أسماء الأسد ويطلق على الشخص الشجاع فيقال ده فلان ده طلع غضنفر، ونلاحظ أن كل هذه الأمثلة التى استخدم فيها اسم الأسد تدل على القوة إلا أن اسم أم الأسد يقال بقصد الإهانة للخصم، وسبه بأمه والسبب يرجع إلى أن انثى الأسد "اللبؤة" هى تقريبا الحيوان الوحيد الذى لا تنطبق عليه قاعدة موسم التزاوج المحصور فى فصل واحد أو ايام معدودة من العام.

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