سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

عامل فيها سبع البرمبةk مثل شعبى يقال فى الحارة المصرية وهو يخص ادعاء الشجاعة ويقال إن كلمة برمبة مفردة محرفة من اسم البرمبل وهى قرية فى مركز أطفيح كان أهلها يشتهرون بالقوة، ونلاحظ فى العبارة كلمة سبع وهو اسم من أسماء الأسد.فى السطور التالية نستعرض الأمثال الشعبية التى ورد فيها ذكر الأسد داخل الحارة المصرية.سبع ولا ضبع؟تقال هذه العبارة حين يذهب شخص لإنهاء مهمة صعبة فينتظره أصحابه على أحر من الجمر، وحين يعود يترقبون ملامح وجهه وحركة جسده، وقبل أن ينطق بكلمة يسألوه سبع ولا ضبع؟ أى هل استطعت أن تنهى الأمر أم فشلت؟، فإذا حقق المراد يضحك ويقول: سبع طبعًا، أما إذا فشل فيسكت أو يقول: ضبع.أنا قلتلك متلعبش مع الأسدتقال هذه العبارة للشخص الذى دخل فى صراع مع شخص مشهود له بالقوة أو الدهاء، فيرجع مهزومًا مأزوما فيقول له الناصح الذى لم يعتبر المهزوم لنصحه: أنا قلتلك متلعبش مع الأسد، وقد يقولها الشخص الغالب للمغلوب تعبيرًا عن قوته.روح العب مع الأسدعبارة خفيفة الظل تقال حين يريد الحبيب أن ينفرد بحبيبته فيقف الغريم بينهم والغريم غالبا ما يكون طفل صغير شقيق المحبوبة.فاكرينه أسد طلع قطةيقال هذا المثل حين يتبين للقائل أن الشخص الذى وثق فيه واعتبره سنده فى الحياة اتضح أنه ضعيف وأنه مدع وكاذب.أسد البلادعبارة يطلقها الشباب على بعضهم البعض فى الحارة المصرية تعبيرًا عن الشجاعة.غضنفرهو اسم من أسماء الأسد ويطلق على الشخص الشجاع فيقال ده فلان ده طلع غضنفر، ونلاحظ أن كل هذه الأمثلة التى استخدم فيها اسم الأسد تدل على القوة إلا أن اسم أم الأسد يقال بقصد الإهانة للخصم، وسبه بأمه والسبب يرجع إلى أن انثى الأسد "اللبؤة" هى تقريبا الحيوان الوحيد الذى لا تنطبق عليه قاعدة موسم التزاوج المحصور فى فصل واحد أو ايام معدودة من العام.