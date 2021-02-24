«التعليم»: أى طالب فى «أولى وتانية ثانوى» يمتحن خارج المدرسة راسب

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا وعاجلًا على كل المديريات، قالت فيه إن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي يتم امتحانه خارج المدرسة يعتبر راسبًا.وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أنه لا يجوز للطالب بأي حال من الأحوال خوض الامتحان ورقيًا، للطلاب الذين يمتحنون إلكترونيًا ويحرر محضر إثبات حالة في التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيًا.وأضافت، أنه تلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والإنترنت لأداء طلابها للامتحان داخلها، وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميًا إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.