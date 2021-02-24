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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما خزينة شركة بالتجمع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة شركة بمنطقة التجمع.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مسئولى إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم، باكتشف كسر الباب الجانبى للشركة، وكذا الخزينة الحديدية وسرقة مبلغ مالى - 10 هواتف محمول - 2 ساعة، لم يتهما أو يشتبها فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبى للفرع وكذا الخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 2 قطعة سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب" وإتلاف الخزينة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول من ضمن المسروقات لدى عميلهما حسن النية "صاحب محل هواتف محمول، ومقيم محافظة قنا" كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه وباقى المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المبلغين تعرفا على المضبوطات واتهامهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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