اعرف.. أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا بالتفصيل

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات حول أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدًا، وذلك بعد حالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الساعات الماضية من رياح ورعد وبرق، وأمطار شديدة في المحافظات ومصر، لذا يريد الأفراد معرفة حالة المناخ حتى يستعدوا لها من ارتداء الملابس الثقيلة، وخلافه.

أخبار الطقس اليوم فى مصر وغدا

من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري 2021 ، حتى يوم الإثنين 1 مارس 2021، في بيان رسمي لها، أكدت خلاله أن الطقس سيشهد حالة من التحسن التدريجي خلال هذه الساعات، كما يسوده ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأربعاء.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حالة الطقس اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

أكدت الهيئة، أن البلاد ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة 40%، حتى الثامنة صباحا تقريبا.





بينما تشهد أمطار متوسطة على مناطق من دمياط - بورسعيد - العريش- رأس سدر - الطور، على فترات متقطعة بنسبة 60 % تقريبا، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

كما تشهد مناطق من الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة – القصير، على فترات متقطعة بنسبة 50 % ، أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما يوجد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.





حالة المناخ غدًا الخميس 25 فبراير

وتسود البلاد غدًا الخميس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30 % تقريبا، بينما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.





تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين





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وبعد معرفة أخبار الطقس اليوم فى مصر وغداجهت هيئة الأرصادر الجوية رسالة إلى المواطنين، دعتهم خلالها إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يوميًا.