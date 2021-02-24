ضبط سائق يتاجر بالعملة في السوق السوداء بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، ممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من دائرة مركز شرطة كفر صقر مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته (مبالغ مالية محلية وأجنبية، وهاتف محمول)، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.