الجالية الفلسطينية ومنظمات أمريكية تدعو بايدن لاستئناف المساعدات

دعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، والمنظمات المتحالفة من أجل فلسطين، وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، إلى استئناف تقديم المساعدات الأمريكية، للشعب الفلسطيني.وقالت الجالية والمنظمات في رسالة لوزير الخارجية "ندعو إدارة الرئيس بايدن المنتخبة حديثا لتتدخل فورا في أزمة جائحة كوفيد-19 الحالية التي تعصف بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وأن تستأنف فورا تقديم كافة المساعدات الاقتصادية والإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتمكين الوكالة من تمويل المساعدات الغذائية الطارئة، والمدارس، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية التي تقدمها"، وفقا لوكالة وفا.ولفتت الجالية والمنظمات، إلي تصريحات الرئيس بايدن خلال حملته الانتخابية، والتي قال فيها إن حقوق الإنسان تكمن في صلب فكرة الولايات المتحدة، وإن بلاده ستكون أكثر أمانا عندما تتم حماية الحقوق الأساسية في شتى أرجاء العالم، وإنه يتعين على الولايات المتحدة مرة أخرى أن تضع حقوق الإنسان في مركز اهتمامها مع العالم، وإنه سيستعيد عند توليه مقاليد الرئاسة دور أمريكا وصوتها بوصفها مناصرة لحقوق الإنسان على مستوى العالم.وتابعت الرسالة "من هذا المنطلق، نشعر بأننا مضطرين للطلب إلى إدارة بايدن، التحرك على وجه السرعة من أجل التخفيف من وطأة معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه جائحة كورونا، وانهيارا اقتصاديا بسببها".