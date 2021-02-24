قتل مواطنة خنقًا وحرقًا لسرقتها.. «الجنايات» تحيل «مكوجي» للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة مكوجي الي فضيلة المفتي للبت في قرار إعدامه من عدمه بتهمة قتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب بمحافظة القاهرة.صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إ. م"، مكوجي" بقتل المجني عليها "هـ. ي" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتي انقض علي رقبتها وخنقها، قاصدا من ذلك قتلها ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها، وقام بخنقها حتي يتيقن وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في محل مسكون وهو مسكن المجني عليها، بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت علي محتويات المسكن، وقيامه بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن استولي عليه عقب قتلها.