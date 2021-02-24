ضبط 6849 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مرورية على الطرق والمحاور.وتمكنت الحملات، خلال 24 ساعة، من ضبط 6849 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة عن 1465 انتظار خاطئ و59 بدون قيادة و165 بدون تسيير و945 متنوع و90 نمـوذج 125، و971 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و24 عكس الاتجاه، و79 عدم استخدام حزام الأمان، و98 حملة السرفيس، و198 التصالح الفوري، و50 ملصقات ومعلقات، و70 زجاج فاميه، و481 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادار.وتحررت محاضر، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.