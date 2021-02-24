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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ 170 مليون دولار.. «سكوير» الأمريكية تشتري 3318 «بتكوين»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة سكوير لخدمات الدفع الإلكتروني والتي شارك في تأسيسها وإدارتها جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر شراء حوالي 3318 وحدة من العملة الرقمية بتكوين مقابل حوالي 170 مليون دولار.

وقالت شركة سكوير في بيان بعد ختام تعاملات بورصة الأوراق المالية الأمريكية أمس الثلاثاء إن هذه الصفقة "جزء من التزامها المستمر بالعملة الرقمية المشفرة".

كانت سكوير قد اشترت في وقت سابقة كمية من عملة بتكوين مقابل 50 مليون دولار. كما تبحث الشركة إمكانية إضافة العملة الرقمية إلى خدمات الدفع التي تقدمها.

وتراجع سهم سكوير بشدة في التعاملات المسائية غير الرسمية رغم أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بأكثر من الضعف وتجاوزت توقعات المحللين.

وكان اهتمام الشركات الكبرى بالعملة الرقمية المشفرة بتكوين تزايد بشدة خلال الفترة الأخيرة وهو ما غذى الارتفاع الاستثنائي لقيمة هذه العملة.
واستثمرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مؤخرا 1.5 مليار دولار في بتكوين في حين أعلنت مجموعات مالية كبرى مثل ماستر كارد اعتزامها الدخول في مجال العملات الرقمية.

وبعد ارتفاعها الأخير يبدو أن قيمة العملة الرقمية تتراجع بشدة في بداية الأسبوع الحالي. فقد انخفض سعرها أمس بشكل مؤقت إلى أقل من 45 ألف دولار للوحدة الواحدة، بعد وصولها إلى مستوى قياسي قدره 58354 دولارا للوحدة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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