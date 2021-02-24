كازاخستان تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كازاخستان 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 209 آلاف و562 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 946 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 193 ألفًا و679 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و340 شخصًا، منهم 237 في حالة حرجة.