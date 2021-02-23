«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإرهابي الهارب عبد الله الشريف ليس له أي قيمة في شخصه، وهو لا يساوي حذاء قديم في قدم أي شخص، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا الإرهابي تستخدمه دول كأداة للتحريض على الدولة المصرية ومحاولة هدمها.

وأوضح الباز، في برنامجه البساط أحمدي، عبر صفحته على فيسبوك، أن قطر تستخدم عبد الله الشريف استخداما واضحا في محاربة الدولة المصرية.

واستكمل أن عبد الله الشريف يقيم في حي السد بالدوحة، ولا يتحرك إلا بسيارة عليها حراسة خاصة من قطر.



