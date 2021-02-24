سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-2-2021
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:22 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم 《الدستور》تقرير عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء ٢٤-٢-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنوك التالية، "البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى.
حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، بشكل يومى، ولديكم كافة المعلومات داخل التقرير التالي عن حالة أسعار الدينار الكويتي فى السوق المصرى، والذى يعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا.
سجل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٥١.٥٨٥١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٨٦٦ جنيه مصرى.
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧٠ جنيه مصرى.
سجل سعر الدينار اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.
حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، بشكل يومى، ولديكم كافة المعلومات داخل التقرير التالي عن حالة أسعار الدينار الكويتي فى السوق المصرى، والذى يعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء ٢٤-٢-٢٠٢١يتباين سعر الدينار الكويتي يوميًا مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم
سجل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى اليوم
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٥١.٥٨٥١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٨٦٦ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧٠ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر اليوم
سجل سعر الدينار اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوموصل سعر الدينار مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٤٨.٧٩٨ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٥٢.١٠٣٣ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية اليومسجل سعر الدينار اليوم، عند الشراء ٤٨.٨٩٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٠٣٠ جنيه مصرى.
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سجل سعره عند الشراء ٤٨.٣٩١٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٩٥٩٦ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم
سجل سعره عند الشراء ٤٨.٣٩١٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٩٥٩٦ جنيه مصرى.