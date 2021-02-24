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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:22 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
حسين العمدة
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تقدم 《الدستور》تقرير عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء ٢٤-٢-٢٠٢١، حيث نستعرض لكم سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنوك التالية، "البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى.

حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، بشكل يومى، ولديكم كافة المعلومات داخل التقرير التالي عن حالة أسعار الدينار الكويتي فى السوق المصرى، والذى يعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء ٢٤-٢-٢٠٢١

يتباين سعر الدينار الكويتي يوميًا مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدينار الكويتي، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.

سعر  الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى اليوم


وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٥١.٥٨٥١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٨٦٦ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة اليوم


بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧٠ جنيه مصرى.

سعر  الدينار الكويتي فى بنك مصر اليوم 


سجل سعر الدينار اليوم الأربعاء، عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

وصل سعر الدينار مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٤٨.٧٩٨ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٥٢.١٠٣٣ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدينار اليوم، عند الشراء ٤٨.٨٩٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٠٣٠ جنيه مصرى.

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سعر الدينار الكويتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


سجل سعره عند الشراء ٤٨.٣٩١٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٥١.٩٥٩٦ جنيه مصرى.

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