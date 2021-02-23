العاهل السعودى يدعو لحل الخلافات بالصومال سلميًا

أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، عن تطلع ‎المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في ‎الصومال عبر الحوار إلى حل خلافاتهم بالطرق السلمية بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.جاء ذلك خلال بيان لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الملك سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وعلى جانب آخر، جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها.وتطرق الاجتماع إلى ما أثمرت عنه مبادرات المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، ويشير إلى ما أكدته في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة.