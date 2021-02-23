إصابة 4 في انقلاب سيارة نقل بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بعد كمين العلاقي بـ15 كيلو، بمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وجاري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بعد كمين العلاقي بـ 15 كيلو، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي، وجارى اتخاذ الإجراءات لنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.