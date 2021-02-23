«العدل» توضح خطوات تسجيل العقارات بالشهر العقاري (إنفوجراف)

ناشدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، المواطنين بتسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.وأعدت الوزارة انفوجراف لخطوات تسجيل العقارات والأراضي في الشهر العقاري وطرق الدفع، والرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل.وأكدت الوزارة أن الغرض من استحداث المادة 35 مكرر هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.