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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الدولي لمصنعي الأدوية: زيادة تسليم لقاحات كورونا أسبوعيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:36 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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ذكر الاتحاد الدولي لمصنعي الأدوية، اليوم الثلاثاء، أن معدلات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تزيد أسبوعيا وبوتيرة سريعة.

ورفض توماس كويني، رئيس الاتحاد الانتقادات، التي تقول: إن الشركات المنتجة تورد اللقاحات للدول الغنية وليس لمبادرة توفير اللقاحات التابعة للأمم المتحدة كوفاكس، والتي تستهدف توفير الجرعات للدول النامية والصاعدة.

وتصدر تحالف فايزر بيونتيك قائمة الشركات الأكثر تسليما للقاح، حيث وردت حوالي 82 مليون جرعة في الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 4% عن الأسبوع السابق.

وزادت شركة سينوفاك الصينية كميات اللقاحات التي توردها أسبوعيا بنسبة 46% في الأسبوع الماضي إلى 4. 74 مليون جرعة. 

وزادت شركة أسترا زينيكا كمية اللقاحات التي وردتها في الأسبوع الماضي بنسبة 22% إلى 55 مليون جرعة، في حين زاد إنتاج موديرنا بنسبة 10%، ليصل إلى حوالي 50 مليون جرعة في الأسبوع الماضي.

وزادت شركة سينوفارم الصينية كمية إنتاج لقاحها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 200% إلى حوالي 30 مليون جرعة، في حين استمر معدل تسليم لقاح سبوتنيك في الروسي عند مستوى 3. 8 مليون جرعة.

وقال كويني إن الدول الأشد تضررا من مرض كورونا المستجد تحصل على الكميات الأكبر من اللقاحات.

وقد تم توجيه أكثر من ربع الإنتاج العالمي من اللقاحات إلى الولايات المتحدة، ثم الصين بنسبة 7. 14% والاتحاد الأوروبي بنسبة 6. 12%، وإندونيسيا وبريطانيا بنسبة 8. 5% لكل منهما حسب الاتحاد الدولي لمصنعي الأدوية.

ونفى كويني أن تكون الدول الفقيرة عاجزة عن توفير الحماية لسكانها، مشيرا إلى أن من الدول الأكثر حصولا على اللقاحات الهند والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل والمغرب.

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