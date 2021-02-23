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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يختتم فعاليات مسابقة الابتعاث لدول العالم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:17 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، للوصول إلى أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف كمبعوثين للأزهر في تخصصات علمية متنوعة.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المقابلات استمرت على مدار أسبوع كامل بحضور وكيل الأزهر الشريف وبمشاركة قيادات الأزهر وأساتذة وعمداء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمتقدمين.

وأضاف أن المقابلات هي المرحلة الأخيرة بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية، حيث يعقب هذه المرحلة بعد الاختيار النهائي للمبتعثين عقد مجموعة من الدورات التدريبية يحصل عليها الفائزون في هذه المسابقة قبيل سفرهم إلى دول العالم، وتركز هذه الدورات على دعم بعض المهارات لديهم خاصة ما يتعلق منها بالتعامل الأمثل مع الثقافات المختلفة في دول العالم.

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