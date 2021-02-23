الكونجرس يحذر بايدن من رفع العقوبات عن إيران

وقع نواب ‏جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على بيان يرفض رفع إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات عن إيران.وأكد النواب الجمهوريون في رسالة لبايدن أن إيران دعمت الإرهاب الدولي مرارا محذرين من آثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمن الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الجمهوريون في رسالتهم: "لا يجب أن تكون إدارتكم مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية"، مؤكدا أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.يذكر أن إيران أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.