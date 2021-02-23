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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:53 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
شيماء حسين
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يبحث الكثير من موظفي الجهاز الإداري للدولة حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وفقا لجدول وزارة المالية الذي يتم وضعه شهريا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا لتنظيم عملية صرف الرواتب عبر ماكينات البنوك لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف و كيفية الوقاية من الفيروس أثناء التعامل مع ماكينات الصرف الآلي للبنوك

 مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021


وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية صرف رواتب الموظفين و العاملين بالجهاز الإداري للدولة يبدأ من الثلاثاء المقبل الموافق 23 وتنتهي يوم 25 فبراير الجاري وذلك خوفا من تكدس لمنع أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومن ثم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خاصة في ظل اندلاع الموجة الثانية من الفيروس وظهور السلالة الجديدة المتحورة والتي تعد أكثر شراسة من سلالة الموجة الأولى حيث تهاجم الجهاز المناعي فور اختراقها الجسم وتعمل على تدمير الأجهزة الحيوية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية

جدول صرف رواتب العاملين بالدولة 2021


ينتظر قرابة 5 ملايين موظف الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال 22 ألف ماكينة صرف للبنوك منتشرين بجميع محافظات الجمهورية على مدار الثلاثة أيام التي تم تحديدها حيث يتم صرف رواتب العاملين بوزارة الداخلية والزراعة والإسكان والسياحة والبيئة والثقافة والطيران والبترول و التضامن بالإضافة إلى 8 مديريات تابعة لهم يوم 23 فبراير فيما يتم صرف رواتب وزارة التعاون والتخطيط والكهرباء والعدل والتنمية المحلية والهيئات والمؤسسات التابعة لهم يوم 24 فبراير و رواتب العاملين بوزارة الصحة والمالية ومجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية يوم 25 فبراير.

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الإجراءات الاحترازية عند السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك


تستقبل أكثر من 22 ألف ماكينة صرف آلي للبنوك بمختلف المحافظات حتى آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وعلى مدار ثلاثة أيام فقط قرابة 5 مليون موظف لصرف رواتبهم لذلك يجب الحرص وإتباع الإجراءات الاحترازية عند صرف الرواتب وهي اختيار ماكينة صرف غير مزدحمة قدر الإمكان و الوقوف وقت الانتظار في صفوف مراعية المسافات الآمنة وفقا للتباعد الإجتماعي و استخدام مناديل ورقية للضغط على أزرار ماكينات الصرف الآلي للبنوك والتخلص منها فور الانتهاء.

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