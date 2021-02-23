برلمانى إيطالى: لويجى دى مايو سيحيط البرلمان بحادثة مقتل سفير البلاد فى الكونغو

أعلن عضو البرلمان الإيطالي فيديريكو دانكا، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، سيحيط البرلمان خلال الساعات القليلة المقبلة أو غدٍ بحد أقصى، حول مقتل كل من السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وعنصر الدرك، إثر هجوم وقع صباح أمس الإثنين استهدف بعثة ميدانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.وقال فيديريكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "سنجيب على الأسئلة بمنتهى الوضوح، مجددًا تعازي الحكومة لذوي القتيلين"، وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا عن إدانتهم بأشد العبارات جراء الهجوم على القافلة الأممية، مطالبين بـضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، كما قدموا تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي.من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أدان الهجوم، حكومة الكونغو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة، حسبما جاء في بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.