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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدرب «بيج رامي» يعرب عن انبهاره بالأهرامات وأبو الهول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:15 م
«بيج رامي
«بيج رامي
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استقبلت منطقة آثار الأهرامات، اليوم الثلاثاء، دينيس جيمس مدرب بطل الأجسام المصري بيج رامي، الذي أعرب عن انبهاره وسعادته برؤية الأهرامات وتمثال أبو الهول.

وبدأت الجولة، التي رافقه فيها أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الأهرامات، بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدى جيمس انبهاره بضخامة الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره، كما قام بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل.

وحرص جيمس على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، واستمع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته.

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