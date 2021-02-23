مدرب «بيج رامي» يعرب عن انبهاره بالأهرامات وأبو الهول

استقبلت منطقة آثار الأهرامات، اليوم الثلاثاء، دينيس جيمس مدرب بطل الأجسام المصري بيج رامي، الذي أعرب عن انبهاره وسعادته برؤية الأهرامات وتمثال أبو الهول.وبدأت الجولة، التي رافقه فيها أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الأهرامات، بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدى جيمس انبهاره بضخامة الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره، كما قام بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل.وحرص جيمس على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، واستمع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته.