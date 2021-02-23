لتسهيل تأدية خدمات السجل التجاري ونماذج الصناعة دون الذهاب إلى مقر مكاتب جهاز تنمية التجارة الداخلية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز خدمات السجل التجاري الالكترونية.



رابط حجز موعد في السجل التجاري حرصا على سلامة المواطنين من خطر عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أتاحت جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين موقعا إلكترونيا لخدمات لتسهيل خدمات السجل التجاري من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يستطيع الراغبين في تأدية خدمة السجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية تسجيل الدخول عليه وحجز موعد مسبق، وذلك تخفيفا من حدة التكدس أمام المقرات خوفا من تفشي العدوى بين مرتادي مكاتب جهاز تنمية التجارة الداخلية خاصة وأن هذا الفيروس ينتقل عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي حيث يعمل على إضعاف المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة.

خطوات حجز موعد سابق لإنجاز خدمات جهاز تنمية التجارة يمكن المواطنين الراغبين في حجز مواعيد سابق قبل الذهاب إلى مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية لأداء خدمات إلكترونية أتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا

إنشاء حساب إلكتروني في حالة عدم وجود حساب مسبق عن طريق كتابة رقم الهاتف المحمول و وكلمة السر

اختيار مقر المكتب المراد الحصول على الخدمة به

كتابة الخدمة المراد إنجازها وهى السجل التجاري

تأكيد طلب حجز المعاملة

يقوم النظام الالكتروني حجز موعد للعميل تلقائيا و تحديد الوقت و ترتيب الدخول

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كيفية حجز موعد في السجل التجاري الأوراق المطلوبة لانجاز خدمات السجل التجاري يسعى الراغبين في إحدى خدمات ترخيص منشأة في حجز موعد في السجل التجاري لإحضار المستندات المطلوبة للذهاب إلى مقر الجهاز تنمية التجارة الداخلية وهي:-

أصل خطاب مصلحة الضرائب من الغرفة التجارية

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في ترخيص مشروعه

عقد تأجير أو تمليك مكان إقامة المشروع

صورة إيصال أحد المرافق ( نور، مياه، غاز) حديث



في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها سائر البلدان من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي يتطلب التباعد الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل عن كيفيةإلكترونيا