إيران تُهدد إسرائيل: ستدفعون الثمن غاليًا حال ارتكاب أي أخطاء

هددت إيران، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالرد على أي أخطاء ترتكبها في حساباتها الاستراتيجية ضد إيران.وقال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، وفق لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن «إسرائيل ستدفع الثمن غاليا على أي خطأ ترتكبه في حساباتها الاستراتيجية ضدنا».وأشار غلام علي رشيد، إلى أن «إسرائيل تعمل على تحريض الولايات المتحدة للحرب ضد إيران، مما سيؤدي إلى قتل الجنود الأمريكيين في المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار».وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد حذر دول الجوار من "الإفراط في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لأن النار ستكون في أي مكان يتواجد فيه الصهاينة".وقال حسين سلامي: "نحذر الدول التي طبعت علاقاتها مع الصهاينة، من أن إسرائيل شجرة ملعونة لن تجلب لهم سوى انعدام الأمن والنار"، لافتا إلى أن "بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة، حولت أرض الإسلام إلى مضافة للسياسات الصهيونية".