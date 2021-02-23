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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 ملايين شخص يعانون من الجوع فى أمريكا الوسطى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن برنامج الأغذية العالمي أن ملايين الأشخاص يعانون من الجوع في أمريكا الوسطى، حيث ازدادت أعداد الجوع في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين، من 2.2 مليون شخص عام 2018 إلى 8 ملايين في 2021، من بينهم 1.7 مليون شخص يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كورونا وسنوات عديدة من الظواهر المناخية المتطرفة.

وقال المدير الإقليمي للبرنامج في أمريكا اللاتينية والكاريبي ميجل باريتو: إن أمريكا الوسطى تعرضت إلى سلسلة من الضربات منذ الجفاف عام 2018 ودمار المنازل والمزارع ونفاد مخزون المواد الغذائية وتقلص فرص العمل.

ووجّه موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي ضربة قاسية للملايين الذين لم يمسّهم الجوع في السابق في نوفمبر الماضي عبر إعصارا إيتا ويوتا، وفقد خلالهما 6.8 ملايين شخص منازلهم وسُبل عيشهم، كما انخفض الأمن الغذائي بنسبة 50% نتيجة الجائحة.

ودعا المسئول الأممي لدعم جهود البرنامج في أمريكا الوسطى، وتوفير 47.3 ملايين دولار لتقديم المساعدات الذائبة خلال الأشهر الستة القادمة.

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