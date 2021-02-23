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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: موقفنا ثابت بدعم الحل السياسي في سوريا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:21 م
سوريا
سوريا
مروة عنبر
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أكد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، الموقف الفلسطيني الثابت بدعم الحل السياسي في سوريا، من خلال حوار سوري سوري دون تدخل خارجي.

وشدد «عبدالهادى» على ضرورة فك الحصار الاقتصادي، وإلغاء العقوبات لأنها أضرت كثيرا بحياة ومعيشة المواطن السوري.

ودعا عبد الهادي خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي الخاص للسلام في سوريا غير بيدرسون، بحضور كل من سفراء مصر، الأردن، الصين، التشيك، إيران، باكستان، جنوب إفريقيا، والإمارات، إلى دور عربي فاعل ووفاق دولي مبني على التمسك بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

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