طلاب جامعة المنوفية يُشاركون في «إبداع 9»

شارك عدد من طلاب جامعة المنوفية، في مسابقة «إبداع 9»، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.وفي مجال الفنون التشكيلية من طلاب الجامعة غير المتخصصين، شارك طلاب الجامعة بعدد 12 عملًا ما بين أشغال فنية ونحت وتصوير وجرافيك، وبعد تحكيم المرحلة ماقبل النهائية بالمدينة الشبابية بأبو قير تم تأهيل 5 أعمال طلابية وتصعيد أعمالهم الفنية للمرحلة النهائية والمنافسة على المراكز الأول والثاني والثالث على مستوى الجمهورية.وتكونت هيئة التدريب من الدكتور محمود حامد عبد المعطي، أستاذ الخذف المساعد بكلية التربية النوعية ومدرب منتخب الجامعة للفنون التشكيلية، وأحمد أبواليزيد النجار، وولاء صلاح زايد، وذلك تحت إشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، والدكتور جمعة حسين، المستشار الفني للجامعة.