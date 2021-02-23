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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بزيادة عدد الأطباء باستقبال المستشفى العام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:27 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف القطاع الصحي بالمحافظة، ودراسة مطالب مقدمي الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات، منها قلة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والباطنة والعناية المركزة بالمستشفى العام، مضيفا أن محافظ الفيوم أشار خلال الاجتماع إلى أن مواجهة العجز ببعض التخصصات سيكون بالالتزام والتعاون وتحمل المسئولية والتنسيق المتبادل، والعمل من خلال الفريق الواحد لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض، والتعامل بحزم واتخاذ كافة الإجراءت القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أي من مقدمي الخدمة الطبية بأى موقع من المواقع.

وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة توزيع للقوى البشرية من أطباء التكليف، لوضع خطة واضحة لتنظيم وتوزيع العمل لتحسين تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما وجه بزيادة عدد الأطباء وتواجد فريق طبى متميز ومتعدد التخصص باستقبال مستشفى الفيوم العام، مع وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية، من خلال التنظيم والتوزيع الجيد للعمل حسب الاحتياج اليومي، وتشغيل جميع الأقسام مع مراعاة الخبرات، وكذا متابعة الأطقم الطبية التى تعمل داخل الوحدات الصحية.

من جهته، استعرض مدير المستشفى العام حجم التشغيل داخل المستشفى، وعدد النواب والإخصائيين والقوة الأساسية المتواجدة على رأس العمل بأقسام الباطنة، والعناية المركزة، والمناظير والجهاز الهضمى، والكلى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، والدكتور ممدوح حامد راغب، نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد عبدالله، مدير المستشفى العام، ومنسق الزمالة، وعدد من الإخصائيين ورؤساء الأقسام بالمستشفى العام.

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