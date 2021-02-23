تستمر عمليات البحث عن موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة، بعد أن أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، عن بدء صرف العمالة، خلال اجتماعا عقدته الأيام الماضية، على أن تكون هذه المنحة الأخيرة، والتي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمر بمدها، تخفيفا على المواطنين الذين لا يجدون دخلال ثابتا.





موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة موعد الصرف، أن يقوموا بالتوجه إلى ماكينات الصراف الآلي يوم 7 مارس المقبل لصرف المنحة، وذلك الموعد الذي أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكن للمواطن الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط الآتي: www.manpower.gov.eg / ، والاستعلام عن موعد الصرف من خلال الرقم القومي، كما يمكنه الانتظار لوصله رسالة عبر الهاتف المحمول تؤكد موعد الصرف، والجهة التي يذهب للصرف منها، وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه مصري.





ويشار إلى أن الوزارة قامت بصرفها لمدة ثلاثة أشهر سابقة، بواقع 1500 جنيه مقسمة على الشهور الثلاثة، وعند انتهاء مدتها، قام الرئيس بتوجيه مد صرفها، نظرًا لاستمرار أزمة كورونا، ووقوع الضرر على العمالة غير المنتظمة، وقد تم تحديث البيانات الخاصة بهم في المرة الثانية، بزيادة أعداد المواطنين، ومن ثم وقع عليهم الاختيار نظرًا لاستحقاقهم المنحة قامت الدولة بصرفها لهم.





وقامات 6 وزارات بالمشاركة في صرف المنحة للمستحقين، وهم: وزارة التخطبط، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات، البنك المركزي، هيئة البريد.





طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة

حددت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، طرق صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية، وذلك عن طريق البريد، والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الالكترونية على التليفون المحمول.