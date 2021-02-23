محافظ المنوفية يشدد على تذليل العقبات لبدء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وفد مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي من المقرر تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري ولتحقيق تنمية مستدامة.وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام السوداني مستشار رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات والدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف العام علي تطوير القري المصرية والوفد المرافق لهما اجتماعًا لبحث آخر المستجدات والتجهيزات النهائية لبدء العمل في تنفيذ مشروع مبادرة " حياة كريمة " علي أرض الواقع، بحضور أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووكيل وزارة الزراعة، رئيس قطاع الكهرباء، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مدير عام الشركة المصرية للإتصالات، مدير مركز معلومات المرافق بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمدينتي الشهداء وأشمون، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.في بداية الاجتماع أكد اللواء هشام السوداني علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل النهوض بحياة المواطنين وبناء الإنسان المصري، فضلًا عن تغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى.وفي كلمته قدم الدكتور هشام الهلباوي الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجميع القيادات التنفيذية وفرق العمل بالمحافظة علي الجهود المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية علي مدار شهر ونصف في ما تم إعداده من دراسات وخطط علي ارض الواقع من أجل تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء كمرحلة أولي بإنشاء 4 مجمعات تنموية بالوحدة المحلية بشما التابعة لمركز أشمون، و4 مجمعات تنموية أخري بالوحدة المحلية بكفر عشما بنطاق مركز الشهداء وتحتوي تلك المجمعات علي ( مجمع أمني، مجمع صحي، مجمع زراعي، مجمع مصالح ) لتقديم خدمات مميزة للمواطن الريفي، بالإضافة الي أنه من الممكن إنشاء مجمع للصناعات الحرفية للقري التي تشتهر بالصناعات الحرفية الصغيرة، مشيرًا أنه من ضمن اولويات التنفيذ إنشاء " سكن كريم " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للأسر الأكثر إحتياجًا والمضارين من موجه السيول وذلك وفق للإشتراطات التنفيذ مع ضرورة ترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتًا، مؤكدًا علي ضرورة تذليل كافة المعوقات لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال.ومن جانبه أكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة بدء معدات التشغيل في تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال تنفيذ خط رئيسي للغاز الطبيعي بالوحدة المحلية بشما وسرعة الانتهاء منه حتي يتسني للهيئة الهندسية ببدء العمل بالقرية، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء بتسليم المساحات ومواقع تنفيذ المجمعات التنموية لأعضاء الهيئة للهندسية للبدء في تنفيذ وإنشاء الـ 4 مجمعات تنموية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.كما شدد محافظ المنوفية علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للبدء فورًا في تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوي الخدمات والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات لسرعة إنجاز المهام وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع.