زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب إزمير التركية

فى ظل موجة الزلازل التى تشهدها العديد من المدن التركية خلال الفترة الماضية، شهدت مدينة إزمير التركية، صباح اليوم، حالة من الفزع بسبب زلزال ضرب المدينة.وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن مركز الزلزال كان كارابورون، ووقع على عمق 41 كيلو مترا، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر.كما أعلن مرصد كانديلي أن مركز الزلزال كان بحر إيجه، وقوته 3.8 درجة.