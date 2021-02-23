ماليزيا ترحل 1086 مهاجرا إلى ميانمار

قامت السلطات الماليزية بترحيل 1086 مهاجرا إلى ميانمار، في تحدٍ لحكم قضائي صادر عن المحكمة بوقف عمليات الترحيل المقررة بصورة مؤقتة.وقالت إدارة الهجرة اليوم الثلاثاء، إن المهاجرين الذين ظلوا في مراكز احتجاز بعد اتهامهم بدخول البلاد بصورة غير قانونية، صعدوا طواعية إلى ثلاث سفن تابعة لبحرية ميانمار.وكانت المحكمة العليا أمرت في وقت سابق بوقف عمليات الترحيل المقررة لعدد 1200 مهاجر، حتى الساعة العاشرة صباحا، على الأقل (0200 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء، انتظارا لمراجعة الأمر.