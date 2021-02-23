إنشاء أكاديمية لتقديم دورات مجانية بقطاع تعليم الوادى الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنشاء أكاديمية cisco بقطاع التعليم بالمحاظة، وذلك بالتعاون مع شركه «سيسكو» العالمية، وذلك لتقديم دورات تدريبية مجانية معتمدة، لافتا إلى أنه يستهدف الالتحاق بالأكاديمية المعلمين والإداريين والطلاب بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن الدورات التدريبية تتضمن: "الأمن السيبرانى Cybersecurity - أساسيات تكنولوجيا المعلومات IT Essentials- إنترنت الأشياء (Internet of Things )" ويمنح من اجتاز التدريب والاختبارات في نهاية كل دورة شهادة معتمدة من أكاديمية سيسكو.