ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو في الساحل

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل - مقيم بكفرالشيخ) وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، من ناحية أخرى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (عامل بجراج كائن بدائرة القسم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام) لقيامه بالإحتفاظ بأسلحة نارية بدون ترخيص داخل الجراج محل عمله وضبط بحوزته (طبنجة - طلقة نارية من ذات العيار - بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع.