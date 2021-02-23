وزير التنمية المحلية يتابع تداعيات موجة الطقس السيء
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:13 م
أحمد أبو المحاسنطباعة
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرًا من الادارة العامة للأزمات عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظين فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار التقرير إلى أن الإسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف التقرير أن أمطار خفيفة ومتوسطة سقطت على محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وجارى العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب، موضحا أن حركة الملاحة بميناء البرلس بكفر الشيخ تعطلت لسوء الأحوال الجوية.
وشدد وزير التنمية المحلية على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات المعرضة للطقس السيئ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد مع ضرورة إستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.
وقال إن القيادات المحلية متواجدة فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.
وأضاف "شعراوى" أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس أولًا بأول.
ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية باستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة مع أجهزة المرور لمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومتابعة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ أى اجراء لازم حفاظًا على الأرواح والممتلكات مناشدا المواطنين تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.
وأختتم " شعراوي": غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها،كما تتلقى مبادرة "صوتك مسموع" الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل وهى:" الواتس أب " ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع)
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وأشار التقرير إلى أن الإسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف التقرير أن أمطار خفيفة ومتوسطة سقطت على محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وجارى العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب، موضحا أن حركة الملاحة بميناء البرلس بكفر الشيخ تعطلت لسوء الأحوال الجوية.
وشدد وزير التنمية المحلية على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات المعرضة للطقس السيئ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد مع ضرورة إستنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.
وقال إن القيادات المحلية متواجدة فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.
وأضاف "شعراوى" أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات مستمرة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس أولًا بأول.
ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية باستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة مع أجهزة المرور لمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومتابعة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ أى اجراء لازم حفاظًا على الأرواح والممتلكات مناشدا المواطنين تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.
وأختتم " شعراوي": غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها،كما تتلقى مبادرة "صوتك مسموع" الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل وهى:" الواتس أب " ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع)
www.facebook.comsotakmasmwo ورقم الخط الساخن: (15330 ) إضافة للبريد الإلكترونى [email protected]