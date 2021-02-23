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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي «هانوا تكوين» الكورية سبل التعاون

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:04 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة هانوا تكوين الكورية، خلال زيارتهم لجناح الوزارة، وذلك على هامش اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، المقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

واستعرض ممثلوا الشركة إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من المعدات العسكرية.

وقد أشاد الوزير بما استمع إليه عن الإمكانيات التكنولوجية للشركة، وتم مناقشة إمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها الشركة إلى شركات الإنتاج الحربي فى ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في المرحلة الراهنة، مؤكدًا على ترحيبه بزيارة وفد من الشركة الكورية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين.

جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة هانوا تكوين الكورية، في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، بهدف الاستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة في هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي، أعرب خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية العام الجاري.

وقد أشاد الوزير "مرسي" بالتنظيم المتميز لمعرض "IDEX 2021"، موضحًا أن هذا المعرض بمثابة منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الإبتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها، كما يعد منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشئون الدفاع وعقد الشراكات مع دول العالم من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع العسكري، معربًا عن تطلعه للمشاركة فى الدورة القادمة للمعرض مؤكدًا أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمي عال فى التنظيم والمشاركة كما هو معتاد بكل دورة.

كما أكد على أن الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية، وتساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.

وحرص الوزير "مرسي" في ختام مشاركته بالمعرض، على التقاط صورة مع أعضاء بعثة الإنتاج الحربي المشاركة في "IDEX 2021".

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