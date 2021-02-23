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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يبحث تطوير سير العمل بمدارس التعليم المجتمعي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:54 ص
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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استقبل عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، عماد الدين محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بالوزارة، واستعرضا خلال اللقاء نتائج الفعاليات التدريبية التي يتم تنفيذها حاليا لتفعيل المشاركة المجتمعية، وصقل مهارات الحاسب الالي لميسري المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح، والتي تتم بتمويل ودعم منظمة اليونيسيف، ومؤسسة مصر الخير.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تمت مناقشة سبل تطوير منظومة العمل بمدارس التعليم المجتمعي وكيفية حل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

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