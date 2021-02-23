بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات

ينظم فرع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في دبي جلسة "أدب الرحلة.. جائزة ابن بطوطة من الداخل"، مساء غد الأربعاء 24 فبراير في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات عبر تطبيق زوم.يشارك في الجلسة كل من سلطان العميمي، نوري الجراح، الكاتبة منصورة عزالدين، وتديرها الكاتبة إيمان اليوسف.يذكر أن جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة أعلنت هذا العام، أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشر والتي يقدمها (المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق) في أبوظبي ولندن لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وقد فازت الكاتبة المصرية منصورة عز الدين بالجائزة في فرع الرحلة المعاصرة، عن عملها “خطوات في شنجهاي”.