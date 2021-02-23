السفير الإيطالي لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده لجهود التوافق في البلاد

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، دعم بلاده للجهود التي تدفع باتجاه التوافق في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات في الموعد المحدّد.واستعرض بوتشينو - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية - العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.