إندونيسيا تقرر زيادة ميزانية التحفيز لعام 2021 إلى 50 مليار دولار

قال وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني إندراواتي، إن أحدث تقدير للسلطات بشأن ميزانية التحفيز الخاصة بعام 2021، هو 699.43 تريليون روبية (50 مليار دولار).وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، أن المبلغ الجديد يمثل زيادة قدرها نحو 21 بالمئة عن المبلغ الذي تم تخصيصه العام الماضي، وهو 579.8 تريليون روبية.ومن المقرر أن يشهد قطاع الصحة أكبر زيادة، وذلك بنسبة 178 بالمئة على أساس سنوي، وبواقع 176.3 تريليون روبية، بينما تركز الحكومة على الحوافز لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بصورة مجانية وسريعة.من ناحية أخرى، يتوقع إندراواتي نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بنسبة تتراوح بين 4.5 بالمئة و5.3 بالمئة.