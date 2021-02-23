لليوم الثاني.. استمرار الجلسات التشاورية للاتحاد الإفريقي حول تمكين المرأة

واصلت الجلسات التشاورية لليوم الثاني على التوالي أعمالها على مستوى خبراء الاتحاد الإفريقي والرامية إلى صياغة توجه قاري موحد يتعلق بالمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وإسهامها في صنع القرار.تأتي هذه الجلسات والمناقشات المكثفة في مسعى للتحضير لأعمال الدورة (65) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة منتصف شهر مارس المقبل في (نيويورك).وانعقدت جلسات اليوم الثاني -عن بعد عبر الفيديو كونفرانس- اليوم الثلاثاء، ثم يعقب ذلك مشاورات إفريقية وزارية الجمعة المقبلة.وناقش الخبراء تنسيق الجهود القارية بالتوازي مع الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة، كما يطرح المشاركون قضية القضاء على العنف وتمكين النساء والفتيات.