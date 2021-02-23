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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حتى 20 مارس.. الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية غدًا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:41 ص
الكويت
الكويت
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير دولة الكويت قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، في تقريره للوزير إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر العديد من القرارات وكان من أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021، واستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة وأقربائهم، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما شمل القرار تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومي بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية "التوصل"، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب في وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.

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