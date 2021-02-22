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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. قراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ15 أمشير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:14 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 22 فبراير 2021، حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 15 من شهر أمشير، سادس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 95: 1 - 2 + لوقا 13: 1 - 5

باكر: يونان 1: 1 - 17 + مزامير 103: 1،8 + متى 7: 6 - 12

- قراءات القداس:
البولس: رومية 6: 17 - 23

الكاثوليكون: يهوذا 1: 1 - 13

الإبركسيس: اعمال 2: 38 - 47

السنكسار: نياحة القديس بفنوتيوس الراهب + تذكار تكريس كنيسة الأربعين شهيدًا الذين استشهدوا في سبسطية + نياحة القديس زكريا النبي ابن براشيا أحد الاثني عشر

الإنجيل: مزامير 130: 3 - 4 + متى 12: 35 - 45

و"أمشير" هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو السادس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر "توت" الذي يعقبه شهر "بابة"، وتمت تسميته بذلك الاسم لشدة الزوابع والهواء في هذا الشهر، فيقال له شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعوه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة" لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

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