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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي «الكراكات»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:20 م
قافلة طبية لعلاج
قافلة طبية لعلاج أهالي الكراكات
عمرو الشامي
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة طبية نظمتها كلية الطب البشري بالجامعة لأهالي قرية "الكراكات" والقرى المجاورة التابعة لمركز بيلا بهدف تقديم خدمات طبية.

حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

كما أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

من جانبه؛ أكد رئيس الجامعة أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1421 حالة من أهالي قرية الكراكات والقرى المجاورة.

وصرح د. دسوقي بأن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين؛ لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.

وأوضح أن عددا كبيرا من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها، وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

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