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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعتزم تشييد حاملة طائرات خفيفة لتعزيز قدراتها الدفاعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:30 م
حاملة طائرات خفيفة
حاملة طائرات خفيفة
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أعلنت إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن عزم سول على تشييد حاملة طائرات خفيفة، على أن يتم نشرها بحلول عام 2033 لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأوضحت الإدارة أن لجنة الترويج لمشروع الدفاع عقدت، اليوم، اجتماعًا بتقنية الفيديو برئاسة وزير الدفاع، سوه ووك، وافقت خلاله على خطة بناء حاملة طائرات خفيفة من فئة 30 ألف طن بتقنيات محلية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقالت الإدارة إنه من المتوقع إنفاق نحو 2.03 تريليون وون (ما يعادل 1.82 مليار دولار أمريكي) لبناء الحاملة، على الرغم من أن المبلغ ينتظر موافقة وزارة المالية والبرلمان، وتسعى الإدارة لاستكمال دراسة الجدوى من قبل وزارة المالية بحلول شهر أغسطس.

وقال مسئول في الإدارة: إنه بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية ستتمكن من المضي قدما بخطة مفصلة.

وأوضحت الإدارة، عند إعلان نتائج الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة، وردع الاستفزازات في المياه التي يتوقع حدوث صراعات فيها.

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